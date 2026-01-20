Ufficiale
Dolomiti Bellunesi, frattura scomposta della clavicola per Barbini. È già stato operato
La Dolomiti Bellunesi SRL comunica che il calciatore Matteo Barbini, a seguito dello scontro di gioco avvenuto durante il match contro il Lecco, ha riportato la frattura scomposta della clavicola della spalla destra.
Il difensore, di proprietà del Genoa, è stato sottoposto a Genova a un intervento chirurgico eseguito dall’equipe del Dott. Federico Santolini.
L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà da subito l’iter riabilitativo.
