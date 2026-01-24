Dossena carica il Novara in vista della Pro Patria: "Derby che vale punti e testa"

Derby del Ticino dal peso specifico enorme per Novara e Pro Patria, entrambe coinvolte nella lotta per non retrocedere. Alla vigilia della sfida del Piola, il tecnico azzurro Andrea Dossena tiene alta la guardia e chiede massima concentrazione.

“Il derby è importante perché ci sono in palio punti - spiega -. A Trento abbiamo fatto una buona prestazione, ora giochiamo in casa e dobbiamo rendere il Piola un campo pericoloso per tutti. Servirà lucidità: non dobbiamo scoprirci alle ripartenze e, se loro si chiuderanno con un blocco basso, non dovremo intestardirci in una sola zona del campo”.

Sull’avversario, in difficoltà evidente, Dossena invita a non sottovalutare la situazione: “Da fuori si giudica solo ciò che si vede la domenica, ma in settimana non sai quali problemi ci siano. Quando parti bene è tutto più semplice, cambiare rotta è complicato. Però quando il carro si rimette in moto la situazione può ribaltarsi, basta guardare l’esempio della Fiorentina. Psicologicamente considero questa partita importante come quella con la Dolomiti Bellunesi: deve darci convinzione ed entusiasmo”.

Capitolo infermeria: “Bertoncini avvertiva ancora fastidio sulla cicatrice ma sta recuperando. Da Graca era indietro di condizione ed è apparso stanco, ma vedo impegno. Il problema più serio è Valdesi, che probabilmente dovrà operarsi al polso", ha concluso.