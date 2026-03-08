Novara, Dossena: "Autocritica sul gol subito, per il resto ho visto dominio e supremazia"

Dopo il pareggio contro la Pergolettese, il tecnico del Novara Andrea Dossena ha parlato in conferenza stampa: "Sono contentissimo per come ha giocato la squadra. Noi giochiamo per il nostro credo, non per il risultato: accettiamo gli errori e ci facciamo autocritica sul gol subito, per il resto ho visto dominio e supremazia.

A pallavolo e basket avremmo vinto, ma nel calcio il gol è troppo determinante: abbiamo concesso una mezza occasione, se dovessi scegliere tra le due squadre prenderei la mia. Siamo partiti forte e abbiamo finito forte, pur senza aver fatto turnover. Chi entra lo fa bene, tutti hanno dato il proprio contributo. Dispiace che non manchino tante partite alla fine: dovremo cercare di essere bravissimi e certosini nel lavoro, andando a stimolare l'errore dell'avversario per portare a casa punti su ogni campo.

Ogni allenatore può dare la sua idea, ma se non hai gli interpreti predichi al vento. I miei ragazzi mi seguono e si applicano. Il gol è frutto di due giocate importanti, una di Agyemang e una di Ledonne: dentro l'area eravamo in cinque al momento del cross. Ho tanti giocatori forti che si impegnano e ci provano. L'errore lo dimentico, la cosa buona la tengo in conto per il futuro: dobbiamo continuare a riguardarci per migliorare, non ci sarà mai un momento di arrivo. Ben venga che anche i calciatori si divertano. Fisicamente stiamo bene, c'è entusiasmo per provare ad andare avanti bene: la classifica la vedremo alla fine".