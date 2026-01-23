Facundo Lescano alla Salernitana: storia (e numeri) del bomber con la valigia

In pochi meglio di Facundo Lescano incarnano il prototipo del “bomber con la valigia”. Quello che da oggi è un nuovo attaccante della Salernitana, nel corso dei suoi 12 anni nel calcio dei grandi, non ha mai vissuto più di una stagione nello stesso club. Andando a ritroso nel percorso professionale del classe 1996, infatti, ci si accorge in maniera chiara di questo particolarissimo dato.

Uscito dal settore giovanile del Genoa nel gennaio 2014, Lescano ha vissuto sei mesi in Serie C con la maglia del Martina Franca. L’estate successiva, poi, arriva la chiamata del Torino, che lo fa esordire anche in Serie A: era il 10 gennaio 2015 quando Gian Piero Ventura lo manda in campo per 9’ contro il Milan.

Arriva l’estate 2015 e il club granata lo cede in prestito, ancora in Serie C, al Melfi prima e al Monopoli nel corso del mercato di gennaio. Da lì il rapporto con il club piemontese s’interrompe e l’argentino firma con l’Igea Virtus in Serie D, dove vive la prima stagione intera in una società, ripagandola con 15 gol in 30 apparizioni.

Al termine di quella stagione arriva la chiamata del Parma post fallimento della famiglia Tanzi. Con i Ducali, però, Lescano non scenderà mai in campo: per lui quattro prestiti consecutivi in quattro anni con Siena, Sicula Leonzio, Telstar in Olanda e Potenza.

L’addio agli emiliani arriva nell’estate 2020, quando firma ancora per il club di Lentini, anche se questa volta a titolo definitivo. Undici gol e 31 presenze dopo saluta anche il bianconero per andare alla Sambenedettese. Matrimonio, questo, che dura dodici mesi, come quelli con Virtus Entella e Pescara, che arrivano in rapida sequenza. L’agosto 2023 vede un nuovo prestito, questa volta alla Triestina.

Dall’estate 2024 a oggi, poi, esperienze con Trapani, Avellino e da oggi la Salernitana, con la speranza che prima o poi il “bomber con la valigia” riesca a trovare pace.