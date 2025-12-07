Fallimento Rimini, parla il Sindaco: "Messi in luce aspetti inquietanti del calcio italiano"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Resto del Carlino, il Sindaco di Rimini Jamil Sadeghovaad ha commentato il fallimento della formazione biancorossa: "Bene che gli inquirenti facciano chiarezza su una vicenda per troppi versi oscura - ha commentato - Questa vicenda ha portato ad una conclusione dolorosa ma necessaria e ha messo in luce aspetti inquietanti del calcio italiano. Aspetti e vicende che si ripetono purtroppo in continuazione e con la coincidenza della presenza degli stessi personaggi da una città all'altra.

La Procura faccia chiarezza su quanto avvenuto negli ultimi mesi, su quello che si è mosso dietro e quello che poteva muoversi di ancora peggiore. Il nuovo Rimini non dovrà avere neanche la minima traccia di quei personaggi che lo hanno gettato nel baratro sportivo".