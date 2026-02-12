Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Pontedera, un ritorno a centrocampo. Vicino l'accordo con lo svincolato Kabashi

Pontedera, un ritorno a centrocampo. Vicino l'accordo con lo svincolato KabashiTUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 15:28Serie C
Claudia Marrone

Scenderà in campo questo pomeriggio alle ore 18:00 il Pontedera, che affronterà il Forlì in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, e lo farà con la rosa uscita da dopo il 2 febbraio, data della fine del calciomercato di riparazione, ma già a partire da domenica - quando allo stadio 'Ettore Mannucci' arriverà il Gubbio - si potrebbe vedere un volto nuovo tra le fila granata. O meglio, un volto già conosciuto all'ambiente, che torna a vestire la maglia del club toscano.

Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è vicino l'accordo con lo svincolato Elvis Kabashi, che aveva vestito la maglia del club nel biennio che va dal 2015 al 2017. Da limare solo gli ultimi dettagli relativi alla durata dell'accordo, ma c'è grande ottimismo per la celere chiusura della trattativa.

Articoli correlati
Ascoli, niente Kabashi. Passeri: "Scelta nostra. Voleva venire a dettare le regole"... Ascoli, niente Kabashi. Passeri: "Scelta nostra. Voleva venire a dettare le regole"
Colpo di scena ad Ascoli. È saltato l’affare per Elvis Kabashi Colpo di scena ad Ascoli. È saltato l’affare per Elvis Kabashi
Kabashi saluta la Reggiana dopo tre anni: "Vi porterò nel mio cuore. Per sempre" Kabashi saluta la Reggiana dopo tre anni: "Vi porterò nel mio cuore. Per sempre"
Altre notizie Serie C
Serie C, Giudice Sportivo Girone A: tre turni di stop a Mignanelli della Dolomiti... Serie C, Giudice Sportivo Girone A: tre turni di stop a Mignanelli della Dolomiti Bellunesi
Pro Vercelli, Angelo Burruano rinnova: nuovo accordo fino al giugno 2029 UfficialePro Vercelli, Angelo Burruano rinnova: nuovo accordo fino al giugno 2029
Pontedera, un ritorno a centrocampo. Vicino l'accordo con lo svincolato Kabashi TMWPontedera, un ritorno a centrocampo. Vicino l'accordo con lo svincolato Kabashi
C'è vita oltre Vicenza? Renate unica a tenere il passo degli alieni del Girone A C'è vita oltre Vicenza? Renate unica a tenere il passo degli alieni del Girone A
Alla Samb inizia l'era Mancinelli: a lui l'arduo compito di trascinare i rossoblù... Alla Samb inizia l'era Mancinelli: a lui l'arduo compito di trascinare i rossoblù alla salvezza
Cuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita... TMW RadioCuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita la B"
Arezzo, Manzo: “Campionato falsato”. Sullo stadio: “Progetto più importante degli... Arezzo, Manzo: “Campionato falsato”. Sullo stadio: “Progetto più importante degli ultimi anni”
Serie C, si chiude oggi la 26ª giornata: è la volta del Girone B. L'Arezzo cerca... Serie C, si chiude oggi la 26ª giornata: è la volta del Girone B. L'Arezzo cerca la fuga
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
1 Quote vincente Coppa Italia, chi trionferà nella competizione nazionale?
2 Khvicha Kvaratskhelia, acquistato per poco causa guerra e rivenduto per 75 milioni
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
4 Camarda e le parole sull'Inter. Arriva la replica: "Frase strumentalizzata: non lo accetto"
5 Lazio, Sarri: "Facile scegliere i rigoristi. Gruppo forgiato nelle difficoltà"
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
Immagine top news n.1 Como, il ds Ludi: "Cesc focalizzato sul nostro progetto. Nico Paz? Aspettiamo, non dipende da noi"
Immagine top news n.2 Bologna, ecco il primo rinnovo: Santiago Castro prolunga fino al giugno del 2030
Immagine top news n.3 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
Immagine top news n.4 L'addio di De Zerbi non cambia il futuro di Pavard. Non sarà all'Inter ma... Da Inzaghi?
Immagine top news n.5 Il Napoli e la verità sul futuro di McTominay. Il Manchester United 'sogna' il ritorno
Immagine top news n.6 Juventus, Spalletti valuta Boga: possibile sorpresa contro l’Inter
Immagine top news n.7 Coppa Italia verso il suo atto conclusivo: quando, dove e fra chi si giocano le semifinali
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Immagine news Altre Notizie n.2 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.3 Anellucci: "Conte-Napoli matrimonio consumato. Sarri sta facendo un miracolo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 De Grandis torna su Bologna-Lazio: "Il rosso non dato a Ferguson è scandaloso"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, De Ketelaere operato al ginocchio destro: "Intervento perfettamente riuscito"
Immagine news Serie A n.3 Koulibaly e l'Al Hilal proseguono la loro avventura: c'è la firma sul rinnovo di contratto
Immagine news Serie A n.4 Zambrotta esalta il Como: "La Champions è lì davanti... Vado al Sinigaglia in bici"
Immagine news Serie A n.5 Milan, Pulisic: "In Europa è football. Ma se sento un accento americano, dico soccer"
Immagine news Serie A n.6 Verso il derby d'Italia, Adriano ripensa al suo gol del 2004: "Un bel ricordo per me..."
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro: "A Modena voglio l'intensità di chi vuole a tutti i costi tornare a far punti"
Immagine news Serie B n.2 Palermo, Rui Modesto si presenta: "Inzaghi mi ha convinto. La B non è un passo indietro"
Immagine news Serie B n.3 Bari, Partipilo è tornato ad allenarsi in gruppo. Ma il suo reintegro in rosa è ancora da valutare
Immagine news Serie B n.4 Lupo: "In Serie A andranno Monza, Venezia e Palermo. Frosinone? Spensierato"
Immagine news Serie B n.5 Sudtirol, la svolta di Castori: 20 punti nelle ultime 14 gare e zona playout allontanata
Immagine news Serie B n.6 Serie B, gli arbitri della 25ª giornata. Cesena-Venezia affidata al sig. Galipò di Firenze
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, Giudice Sportivo Girone A: tre turni di stop a Mignanelli della Dolomiti Bellunesi
Immagine news Serie C n.2 Pro Vercelli, Angelo Burruano rinnova: nuovo accordo fino al giugno 2029
Immagine news Serie C n.3 Pontedera, un ritorno a centrocampo. Vicino l'accordo con lo svincolato Kabashi
Immagine news Serie C n.4 C'è vita oltre Vicenza? Renate unica a tenere il passo degli alieni del Girone A
Immagine news Serie C n.5 Alla Samb inizia l'era Mancinelli: a lui l'arduo compito di trascinare i rossoblù alla salvezza
Immagine news Serie C n.6 Cuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita la B"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Roma Cagliari
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women, volto nuovo in difesa: contratto fino a giugno con opzione per Kaylie Ronan
Immagine news Calcio femminile n.2 Genoa Women, Acuti prima della Ternana: "Qualsiasi cosa accada non sarà al fine"
Immagine news Calcio femminile n.3 Women’s Champions League, andata dei playoff: oggi la Juve affeonterà il Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, all'andata dei playoff stravince l'Arsenal. Bene il Real
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, Bonansea: "Champions? Avversarie toste, ma anche noi lo siamo"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Abbiamo sudato per i playoff di Champions, faremo di tutto per vincere"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…