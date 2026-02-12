TMW Pontedera, un ritorno a centrocampo. Vicino l'accordo con lo svincolato Kabashi

Scenderà in campo questo pomeriggio alle ore 18:00 il Pontedera, che affronterà il Forlì in occasione della 26ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, e lo farà con la rosa uscita da dopo il 2 febbraio, data della fine del calciomercato di riparazione, ma già a partire da domenica - quando allo stadio 'Ettore Mannucci' arriverà il Gubbio - si potrebbe vedere un volto nuovo tra le fila granata. O meglio, un volto già conosciuto all'ambiente, che torna a vestire la maglia del club toscano.

Stando infatti a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, è vicino l'accordo con lo svincolato Elvis Kabashi, che aveva vestito la maglia del club nel biennio che va dal 2015 al 2017. Da limare solo gli ultimi dettagli relativi alla durata dell'accordo, ma c'è grande ottimismo per la celere chiusura della trattativa.