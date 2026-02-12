Ufficiale Pro Vercelli, Angelo Burruano rinnova: nuovo accordo fino al giugno 2029

La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare il rinnovo contrattuale di Angelo Burruano, centrocampista classe 2006, cresciuto nel settore giovanile della società, che prolunga il legame con la Pro Vercelli fino al 30 giugno 2029.

Entrato ormai stabilmente a far parte della prima squadra, Burruano si è reso protagonista di una stagione positiva, offrendo un contributo costante e mettendo a referto 4 gol e 1 assist, a conferma del suo percorso di crescita.

Questo rinnovo testimonia la fiducia della proprietà e del club nei confronti di Angelo e rappresenta un’ulteriore conferma della filosofia di Bridge Football Group e della Pro Vercelli, da sempre orientata alla valorizzazione dei giovani cresciuti nel settore giovanile e al loro inserimento in prima squadra.

La F.C. Pro Vercelli 1892 si congratula con Angelo Burruano per questo importante traguardo e gli augura di proseguire il proprio cammino con ambizione, determinazione e continui miglioramenti con la Bianca Casacca.