Ufficiale Foggia, rinforzo in attacco: dalla Salernitana arriva Liguori a titolo definitivo

Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Salernitana le prestazioni sportive del calciatore Michael Liguori, che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2028.

Ala destra, nato a San Benedetto del Tronto il 16 gennaio 1999, Liguori cresce calcisticamente nel settore giovanile del Pescara. Muove i primi passi tra i grandi in Serie D indossando le maglie di San Nicolò Notaresco e Recanatese. Nella stagione 2021/22 approda tra i professionisti con il Campobasso, con cui realizza 11 reti in 34 presenze, attirando l’attenzione del Padova. Con il club biancoscudato si afferma come uno dei protagonisti delle ultime stagioni, mettendo a referto 29 gol nel triennio culminato con la promozione in Serie B.

Nella prima parte dell’attuale stagione passa alla Salernitana, collezionando 14 presenze e 2 reti. In carriera vanta complessivamente 143 presenze in Serie C, arricchite da 42 gol e 30 assist.

Queste le prime dichiarazioni di Michael Liguori da calciatore rossonero:

«Sono molto felice di arrivare a Foggia. È una piazza importante, che ho avuto modo di conoscere bene affrontandola da avversario, e so quanto possa dare in termini di entusiasmo e passione. Arrivo con grande motivazione e con la voglia di mettermi subito a disposizione della squadra. Spero di poter contribuire con i miei gol e le mie prestazioni al raggiungimento degli obiettivi».

Benvenuto Michael!