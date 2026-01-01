Foggia, pronto il colpo Liguori per l'attacco: firmerà un biennale coi pugliesi
Come raccolto dalla redazione di TMW il Foggia ha piazzato il colpo Michael Liguori dalla Salernitana. L'attaccante classe '99, che in Campania ha segnato appena due reti in 14 presenze, si trasferirà a titolo definitivo firmando un biennale con i rossoneri.
