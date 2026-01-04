Sfida alla capolista Catania per il Foggia, Barilari: "L'avversario più forte da affrontare"

Sfida alla capolista per il Foggia. Oggi la squadra rossonera sfiderà il Catania capolista in un match affascinante. In vista della partita, il tecnico Enrico Barilari ha commentato: "Ci arriviamo bene. Abbiamo qualche defezione, qualche acciacco legato all’influenza, ma il gruppo ha lavorato bene ed è pronto. Il Catania? Conosco bene le squadre di Toscano, sono sempre difficili da affrontare. Il Catania è particolare, va in controtendenza: ha poco possesso ma gioca veloce in avanti. Dovremo interpretare bene la partita, capire come vorranno giocare. È probabilmente l’avversario più forte da affrontare”.

Nocerino? Lo conosco bene, l’ho affrontato spesso. È un ragazzo tecnico, va inserito con calma trovandogli il ruolo giusto. Può darci una grossa mano, è stata una mia richiesta perché è duttile. Se un domani passeremo al 4-2-3-1, può essere una soluzione importante. Dobbiamo migliorare ancora nella fase difensiva, soprattutto sulle fasce. Il possesso è cresciuto, ma dobbiamo fare ancora passi avanti. Petermann? È un ragazzo eccezionale, un professionista serio. È appena rientrato e va gestito con cautela: non inizierà la partita, vedremo se potrà giocare uno spezzone,

Panico? Voleva avvicinarsi a casa. Per il rapporto che ho con lui non ho voluto ostacolarlo. Byar? Non ci sarà. Era convocato per la ripresa post festività ma non si è presentato. È campione del mondo, ma bisognerebbe esserlo anche fuori dal campo. Il mercato è strano: a volte rifiuti oggi e trovi soluzioni all’ultimo. Due anni fa mi salvai grazie al mercato di gennaio, lo scorso anno a Sorrento mi costò la panchina".