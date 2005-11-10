Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Cassata: "Pronto a tornare in campo. Grosso l'allenatore più importante"

Esclusiva TMW
Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
Oggi alle 11:34Serie B
12.10.2026 11:34Serie B
Fonti preferite
Francesco Cassata, svincolato dopo tre anni allo Spezia, parla a TMW di retrocessione, Grosso e Alvini e conferma: si lavora al futuro, anche all’estero
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Federico Serra

Dopo una vita trascorsa sui campi di Serie A e Serie B, con maglie di spicco, Francesco Cassata sta vivendo un momento molto particolare della sua carriera. Il 30 giugno scorso, infatti, è scaduto il suo contratto con lo Spezia e oggi si trova con l'opportunità di poter scegliere la miglior mossa per il suo futuro professionale. Ospite delle colonne di TuttoMercatoWeb.com il giocatore ligure ripercorre le tappe della sua carriera, senza dimenticare di analizzare il presente e dare anche a quello che sarà il suo domani.

Francesco, come stai vivendo sul piano personale questo momento?
"Non ti nascondo che non è semplice. È una situazione nuova per me, non ero mai stato così tanto tempo senza una squadra. Sono abituato da sempre ad allenarmi con i compagni, a vivere lo spogliatoio e a preparare le partite della domenica. È sicuramente la cosa che mi manca di più. Allo stesso tempo sto cercando di sfruttare questo periodo per lavorare su me stesso e farmi trovare pronto. Fisicamente sto bene e la voglia di tornare in campo è tanta".

Lo scorso giugno si è chiusa la tua avventura triennale allo Spezia. Tra l'altro con una retrocessione sanguinosa: a mente fredda come valuti quello che è successo lo scorso anno?
"È stata una delle delusioni più grandi della mia carriera, soprattutto per come l’ho vissuta personalmente. Stavo attraversando un ottimo momento, mi sentivo bene e penso che stessi facendo anche delle buone prestazioni. Poi purtroppo è arrivato l’infortunio, proprio quando sentivo di poter dare tanto alla squadra. La cosa che mi ha fatto soffrire di più è stata non poter aiutare i miei compagni in campo in un momento così delicato. Ho lavorato duramente durante la riabilitazione, con l’obiettivo di riuscire a rientrare per gli eventuali playout. Purtroppo poi siamo retrocessi direttamente e non ne ho avuto la possibilità. È una cosa che mi sono portato dietro per parecchio tempo, perché quando tieni a una squadra e a una città, vivere certi momenti da fuori è davvero difficile. Avrei voluto esserci, provare a dare una mano fino all’ultimo. Credo che le responsabilità di una retrocessione vadano sempre condivise, noi giocatori per primi. Mi dispiace tantissimo per come sia finita, soprattutto per i tifosi. Nonostante tutto, Spezia rimarrà una parte importante della mia vita e della mia carriera".

Riavvolgendo il nastro della tua carriera hai vissuto esperienze fra Serie A e Serie B in piazza molto diverse fra loro. Dalla tranquilla Sassuolo ad Ascoli e la sponda rossoblù di Genova. Cosa ti hanno regalato queste avventure e in quale ti sei sentito maggiormente a tuo agio?
"Sono state tutte esperienze importanti, ognuna per motivi diversi. A Sassuolo ho conosciuto una realtà molto organizzata, dove si lavora bene e con tranquillità. A Genova e ad Ascoli, invece, ho vissuto piazze dove il calcio è qualcosa di davvero importante per la gente. Sono ambienti che ti trasmettono tanto, nel bene e nel male. Sinceramente faccio fatica a sceglierne una, perché in ognuna ho vissuto momenti diversi e conosciuto persone che mi hanno lasciato qualcosa".

Negli anni hai avuto modo di lavorare con molti allenatori di livello: Thiago Motta, l'ex ct Roberto Donadoni, Fabio Grosso e quel Max Alvini che oggi sorprende in Serie A col Frosinone. C'è un tecnico che ti ha lasciato più di altri? E cosa?
"Sì, se devo fare un nome ti dico Fabio Grosso. Ho avuto la fortuna di lavorare con tanti allenatori bravi, però lui l’ho incontrato in un momento particolare della mia carriera, quando stavo passando dalla Primavera alla prima squadra. È un passaggio che per un ragazzo non è mai semplice e lui è stato davvero bravo a capirmi. Mi ha dato tanta fiducia, mi ha fatto sentire importante e credo che in quel momento fosse proprio quello di cui avevo bisogno. Mi ha aiutato tanto, sia come calciatore che come persona, e gli sarò sempre riconoscente".

Sorpreso dall'exploit di Alvini?
"No, sinceramente non sono sorpreso. Conosco il mister e so quanto lavora e quanta passione mette in quello che fa. È uno che vive il calcio ventiquattr’ore su ventiquattro e cerca sempre di trasmettere questa voglia anche ai giocatori. Sono contento per lui, perché so quanto ci tiene e quanto si impegna per ottenere certi risultati".

Serie B 2026/2027 che idea ti sei fatto sulla nuova stagione?
"Secondo me sarà la solita Serie B, un campionato molto equilibrato dove puoi vincere e perdere contro chiunque. Ci sono squadre importanti, costruite per stare davanti, ma sappiamo tutti quanto sia difficile questa categoria. Alla fine credo che la differenza la facciano la continuità e la capacità di superare i momenti difficili, perché durante una stagione capitano a tutti".

Adesso il futuro. Qualcosa bolle in pentola? Prenderesti in considerazione anche destinazioni estere?
"Sì, qualcosa si sta muovendo. Insieme al mio procuratore stiamo valutando diverse situazioni e spero che presto possa arrivare quella giusta. Non ti nascondo che ho tanta voglia di tornare a giocare, perché stare fuori non è semplice, soprattutto quando senti di stare bene e di poter dare ancora tanto. Per quanto riguarda l’estero, assolutamente sì. Non ho mai escluso questa possibilità, anzi, credo che potrebbe essere anche una bella esperienza. Per me la cosa più importante adesso è trovare una squadra dove poter giocare e sentirmi importante".

© Riproduzione riservata

Articoli correlati

Immagine news 1
Cassata vorrebbe la B, ma il Livorno non molla: può essere la settimana decisiva
Immagine news 2
Spezia, Angelozzi: "Poca disponibilità da certi giocatori. Dato un taglio netto col passato"
Immagine news 3
Livorno, caccia a un centrocampista fra gli svincolati: idea Cassata

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
12:26 Serie BTMW
TMWCrisi Catanzaro, dalla quasi promozione alla zona retrocessione. Come lo Spezia un anno fa
Immagine news 2
11:49 Serie B
Palermo, Inzaghi specialista delle partenze: negli ultimi 13 anni solo il Pisa è partito così
Immagine news 3
11:34 Serie BEsclusiva TMW
Esclusiva TMWCassata: "Pronto a tornare in campo. Grosso l'allenatore più importante"
Immagine news 4
10:49 Serie B
Hellas Verona, Dawidowicz: "Fa male perdere all'ultimo. Ora non c'è tempo da perdere"
Immagine news 5
10:41 Serie B
Sampdoria e il calo di appetibilità: negli ultimi anni tanti no da parte degli allenatori
Immagine news 6
10:19 Serie BTMW
TMWChe colpo Belotti! Due reti in 94' per trascinare in alto il Modena. E la piazza già sogna
Immagine news 7
10:03 Serie B
Modena, Montevago: "Settimana speciale, sono diventato padre e ho segnato"
Immagine news 8
09:49 Serie B
Avellino, Enrici: "Con la Samp prestazione superlativa. Ma non rilassiamoci"
Immagine editoriale di Enzo Bucchioni
Kolo Muani salva la Juve dal ko. Il nervosismo di Spalletti: che lite con Pisacane. E Conte va al Manchester. Milan, negato un rigore netto, ma Il gioco non funziona. Napoli, ecco il vero Allegri. Al Como è mancato Kean. Fiorentina choc
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri. Finalmente si è rimesso a 3 dietro..."
Immagine top news n.1 Juventus, Kolo Muani meglio con Woltemade: tutti d’accordo tranne… Spalletti
Immagine top news n.2 Noa Lang vs Antonio Conte, altre scintille. L'olandese attacca il tecnico, senza mai nominarlo
Immagine top news n.3 L'acquisto da record del Milan è già un problema? Ramos e il peso dei 74 milioni
Immagine top news n.4 Yerry Mina, ancora tu. Tutti i precedenti dal capezzolo di Osimhen all'esasperazione di Morata
Immagine top news n.5 Stop di Gabbia, emergenza in difesa per il Milan. E occhio al mercato di gennaio
Immagine top news n.6 Un nervoso Spalletti trova Kolo Muani ma frena a Cagliari: Maldini costringe la Juve all'1-1
Immagine top news n.7 Il Milan ha Rabiot ma non l'identità, Sassuolo ferma-grandi. Preoccupano Gabbia e Leysen
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La miniera d'oro del Cagliari: così il futuro è garantito grazie ai talenti
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tecnici già a rischio, volti nuovi e rinascite Nazionali: da dove riparte la A
Immagine news podcast n.2 Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.4 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Grave fallo di gioco o condotta violenta? Roma, quante giornate di squalifica rischia Malen
Immagine box news Serie A Atalanta, i convocati di Sarri per il Venezia: presente Giacomo Raspadori
Immagine box news Serie A Nuno Tavares è l'esatto contrario di Gattuso. Che vuole trasformarlo in Nuno Mendes
Immagine box news Serie A Stasera Atalanta-Venezia, i convocati di Sarri: recuperato Raspadori. L'eleno completo
Immagine box news Serie A Malagò: "Modestamente mi aspetto la Serie A mi ricandidi. De Laurentiis è un amico"
Immagine box news Serie A Napoli, De Laurentiis: "Mai avuto dubbi su Allegri. Finalmente si è rimesso a 3 dietro..."
Serie B
Immagine box news Serie B Crisi Catanzaro, dalla quasi promozione alla zona retrocessione. Come lo Spezia un anno fa
Immagine box news Serie B Palermo, Inzaghi specialista delle partenze: negli ultimi 13 anni solo il Pisa è partito così
Immagine box news Serie B Cassata: "Pronto a tornare in campo. Grosso l'allenatore più importante"
Immagine box news Serie B Hellas Verona, Dawidowicz: "Fa male perdere all'ultimo. Ora non c'è tempo da perdere"
Immagine box news Serie B Sampdoria e il calo di appetibilità: negli ultimi anni tanti no da parte degli allenatori
Immagine box news Serie B Che colpo Belotti! Due reti in 94' per trascinare in alto il Modena. E la piazza già sogna
Serie C
Immagine box news Serie C Controsenso Bari: imbattuto in casa, ma in un San Nicola deserto. E se fosse un vantaggio?
Immagine box news Serie C Roselli: "Cosenza, situazione insostenibile. Il FVS attuale non basta"
Immagine box news Serie C Serie C, si chiude questa sera la 9ª giornata del torneo: tre i confronti. La guida completa
Immagine box news Serie C Treviso, arriva il primo ko casalingo: "Fatichiamo a centrare la porta, serve più lucidità"
Immagine box news Serie C Perugia ko col Vado. Furia Gaucci: "Arbitro in malafede, il mio cognome dà ancora fastidio"
Immagine box news Serie C Dall'Atalanta U23... all'Atalanta U23. La Torres ha chiuso un cerchio maledetto, e può ora respirare
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Torino-Udinese, punti pesanti per dare una svolta alla stagione
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Sassuolo-Milan
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Lazio-Monza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italdonne, martedì in palio la finale playoff dei Mondiali: le azzurre accompagnate dalla voce di Bravi
Immagine box news Calcio femminile Italia, Giugliano: "Il Franchi ci porta fortuna. Il Mondiale è un nostro obiettivo"
Immagine box news Calcio femminile Italia U17, buon pari contro la Norvegia: ora basta non perdere per andare avanti
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
12 ottobre 2023, tragedia a Cordoba, trovato fulminato Alvaro Prieto Lopez
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
05:28 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio