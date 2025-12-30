Ravenna, Braida: "Squadra già competitiva ad alti livelli. Se ci sarà l'occasione la miglioreremo"

Il vicepresidente del Ravenna Ariedo Braida ha parlato dalle colonne del Corriere Romagna, come si legge nella sua versione on line, soffermandosi sulla seconda parte del campionato di Serie C che riprenderà a inizio gennaio e inevitabilmente sul mercato: “Tutti sanno come ragiono, dobbiamo avere l’umiltà di combattere. Il Ravenna si trova in quella posizione di classifica perché ha dimostrato il temperamento giusto per lottare alla pari con le formazioni più forti del campionato, due delle quali sono lì a ridosso. - prosegue Braida – Il giro di boa rappresenta sempre una svolta e noi dobbiamo avere ancora umiltà e combattività per restare in alto fino in fondo”.

Spazio poi al mercato: “L’idea è quella di vedere se ci saranno occasioni interessanti. È difficile che i giocatori più forti vengano ceduti volentieri, ma è anche vero che le occasioni possono sempre capitare. - prosegue l’esperto dirigente – Se troveremo qualcosa per migliorare la rosa, che sta dimostrando di essere molto competitiva, proveremo a fare qualcosa”.

“Questa società ha dimostrato sia lo scorso anno in Serie D sia in questa stagione di voler fare le cose per bene e programmare per raggiungere gli obiettivi senza scadenze. - conclude Braida – Nel calcio si parla spesso di programmi, ma spesso ciò viene smentito, noi invece continuiamo a strutturare la società in modo sempre più solido”.