Siebert: “Periodo duro, darò sempre il 100%. A Lecce mi sento a casa. Con la Juve senza paura”

Jamil Siebert, difensore del Lecce, è stato protagonista dell’ultima puntata di Piazza Giallorossa, in onda su TeleRama, tornando a parlare del suo momento personale e della stagione dei salentini.

Il centrale giallorosso ha raccontato le difficoltà vissute nel periodo lontano dal campo: “Non giocavo da quasi tre mesi una partita intera e non è stato facile. Per me è stato un periodo duro, ma mi sono allenato sempre bene e non vedevo l’ora di giocare”. Un percorso complicato anche perché si tratta della sua prima esperienza all’estero: “So che devo sostituire Gaspar e mi sto impegnando. Con lui abbiamo parlato e mi ha consigliato di giocare come mi alleno. Darò il 100% in ogni allenamento”.

Sulla gara persa contro il Como, Siebert ha spiegato che il Lecce aveva iniziato con il giusto approccio, ma l’episodio del gol subito ha cambiato l’inerzia della partita: “Abbiamo iniziato la partita abbastanza bene. Dopo il gol che non doveva essere dato ci siamo un po’ persi. Nel secondo tempo abbiamo avuto più grinta, ma non abbiamo concretizzato”.

Il difensore ha poi sottolineato l’emozione provata al Via del Mare: “È stata una bellissima sensazione vedere quasi 30.000 persone pronte a supportarci”. Positiva anche l’intesa con Tiago Gabriel: “Il linguaggio del calcio è universale, mi sono trovato bene. Non è importante per me dove gioco, decide il mister”.



Guardando al futuro, Siebert è convinto che la squadra possa crescere soprattutto in fase offensiva: “Dobbiamo migliorare, ma sono certo che dalle prossime gare miglioreremo e andrà tutto molto meglio”. Sulla scelta di Lecce: “Ho parlato con il mister e con il direttore, entrambi mi volevano. Ho capito subito che ero ben voluto in questo progetto”.

Infine, uno sguardo alla prossima sfida contro la Juventus: “Sono molto felice di affrontare la Juve, ma è pur sempre una partita di calcio. Ci sarà da lottare per un risultato positivo”. Tra i modelli di riferimento, Siebert cita Bastoni, Chiellini e Sergio Ramos, mentre sull’ambientamento conclude: “Mi piace la città, la gente è entusiasta e amichevole, apprezzo il cibo e il mare: è come se si fosse sempre in vacanza”. Le sue parole riportate da PianetaLecce