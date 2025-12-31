Calvarese sul contatto Paleari-Idrissi: "Perché nessuno ha considerato il rigore?"

Fra i casi che hanno fatto più discutere dell'ultimo weekend di Serie A che è andato in archivio c'è stato il contatto fra Riyad Idrissi e Alberto Paleari nella sfida fra Torino e Cagliari. La sfida è terminata 1-2 per i sardi allo stadio Olimpico di Torino.

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese dal proprio profilo Instagram ha scritto la sua in merito all'accaduto. Queste le sue parole: "Quanta confusione in Sala VAR in occasione della revisione del contatto tra Idrissi e Paleari in Torino-Cagliari. Dalla segnalazione per il fuorigioco a quella (sbagliata, come confermato da Rocchi a Open Var) della parata senza fallo del portiere del Torino", ha scritto.

Poi Calvarese ha fatto notare: "Piccolo ma importante dettaglio: prima in Sala VAR e poi in campo non considerano praticamente mai l'ipotesi di un fallo da rigore con la gamba del portiere del Torino a colpire Idrissi, ma solo di un tocco con la mano fuori area da parte di Paleari".