La leggenda degli scacchi Magnus Carlsen vince ancora e celebra Luka Modric

Magnus Carlsen vince ancora. La leggenda norvegese degli scacchi ha trionfato nel campionato del Mondo di "Rapid", tenutosi in Qatar, centrando il suo successo numero 19 fra le varie categorie (classica, rapid e blitz).

Il 19 è un numero che gli ha ricordato un'altra sua passione, quella del calcio e del Real Madrid in particolare. Ecco che dal proprio profilo Instagram il norvegese ha dunque scelto di festeggiare il trionfo pubblicando la foto del centrocampista del Milan, Luka Modric, mentre mostra la maglia numero 19, nel suo passato al Real Madrid.

La foto è comparsa fra le sue stories su Instagram e risale alla presentazione di Modric al Real nel 2012. Il capitano della Croazia ha indossato quel numero durante le sue prime cinque stagioni con i blancos (2012-2017) prima di indossare la numero 10.