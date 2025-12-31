Zirkzee segna, ma esce. Amorim: "A volte si attacca meglio con meno attaccanti"

Il tecnico del Manchester United Ruben Amorim ha parlato a Sky Sports al termine della gara che i suoi hanno pareggiato - per 1-1 - contro il Wolverhampton. Fra le sue parole anche un accenno al cambio deciso per Joshua Zirkzee, che è andato a segno per il momentaneo 1-0.

Queste le sue parole: "Correvamo in giro cercando di impadronirci della palla. Facevamo fatica con i loro centrocampisti, a volte si può attaccare meglio con meno attaccanti. Abbiamo giocato con tre attaccanti e a volte non è il massimo per attaccare bene.

Poi ha spiegato il proprio rammarico: "Questa partita è finita, non si può cambiare il risultato di questa gara, ma si può andare avanti e passare alla prossima. Abbiamo faticato per tutta la partita. Ci è mancata la capacità di creare, ma sapevamo già che sarebbe stata una partita diversa rispetto al Newcastle. Abbiamo avuto un'energia diversa durante la partita. Guardando ai 90 minuti, abbiamo avuto le nostre occasioni, ma la fluidità offensiva è mancata. Al momento mancano i collegamenti".

L'allenatore ha aggiunto: "Una partita completamente diversa dall'ultima. Avevamo più uomini dietro la palla, e quando ce l'hai devi lavorare di più per creare di più, avere fantasia e giocare la partita in modo diverso. Oggi ci è mancato. Ci hanno provato. Noi non abbiamo giocato bene. Quando non giochi bene con la palla, fai fatica anche senza. Dobbiamo recuperare e passare alla prossima partita".