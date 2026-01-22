Ufficiale
Forlì, dal Ravenna arriva in prestito il giovane attaccante Abdel Zagre
Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prestito dal Ravenna fino alla fine della stagione di Abdel Zagre. Un grande in bocca al lupo per la nuova avventura che inizia con la nostra maglia.
L’attaccante classe 2004 originario del Burkina Faso è cresciuto calcisticamente con la maglia del Sion, sino alle esperienze con la prima squadra svizzera. Nel 2024/25 stagione smezzata tra la Turchia con la maglia del Sakaryaspor e quella del Ravenna in Serie D con cui ha collezionato 17 presenze condite da tre gol e un assist. In questa stagione, la prima tra i professionisti in Italia proprio con la maglia del Ravenna ha collezionato 14 presenze in campionato con 3 assist e 3 presenze in Coppa Serie C siglando per due volte.
