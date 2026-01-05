Ravenna, si lavora al ritorno di Galuppini dal Mantova. Zagrè verso il Pineto

Porte girevoli in attacco per il Ravenna che non sembra intenzionato a lasciare nulla di intentato nella corsa per la Serie B. Il club giallorosso infatti è vicino a piazzare un colpo dalla Serie B e riportare in Romagna quel Francesco Galuppini che nel 2018/19 andò a segno sei volte, con cinque assist, in 35 presenze L’esterno offensivo classe ‘93 è in uscita dal Mantova dove ha trovato poco spazio in quest’annata – appena otto presenze -, ma di cui fu protagonista nell’anno della promozione con 14 reti e sei assist in 38 gare. Galuppini vanta inoltre una grande esperienza in terza serie con 286 presenze e 75 reti nella stagione regolare in carriera.

A fargli posto sarebbe il giovane Abdel Zagrè, classe 2004, che dopo le due reti in quattro presenze in Coppa Italia Serie C non è riuscito ancora a sbloccarsi in campionato nonostante 14 gare. Il suo futuro, come riferisce il Corriere Romagna sarà al Pineto sempre in Serie C.