Forlì, Miramari: "A Terni senza paura. Priorità salvezza, ma vogliamo crescere ancora"

Il Forlì si prepara alla trasferta di Terni con ambizione e realismo. Domani contro la Ternana i romagnoli avranno l’occasione di allungare a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, mettendo altro margine tra sé e la zona playout.

In conferenza stampa, mister Alessandro Miramari è stato chiaro: “Ci serve assolutamente un’altra buona prestazione. Una prova solida porta risultati. Andremo a Terni consapevoli delle difficoltà: affrontiamo una squadra ricca di qualità, con un organico importante, al livello di Arezzo, Ravenna e Ascoli. Sarà una partita complicata”.

Nonostante il valore dell’avversario, l’approccio non cambierà: “La richiesta alla squadra è sempre la stessa: provare a fare la partita e imporre il nostro gioco. In trasferta contro una grande diventa più difficile, ma vogliamo essere propositivi”.

Sulla settimana di lavoro, condizionata dal posticipo del lunedì, Miramari ha spiegato: “È stata lunga, ma ormai siamo abituati a calendari variabili. Programmiamo tutto per arrivare pronti e mantenere il ritmo richiesto dalla categoria”.

L’obiettivo resta chiaro: “Siamo ancora invischiati nella zona retrocessione, quindi fare punti è fondamentale per la serenità. La priorità è la salvezza, ma non ci poniamo limiti. Vogliamo continuare a crescere e offrire prestazioni solide”.