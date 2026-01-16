Ufficiale
Forlì, nuovo rinnovo per Macrì: il centrocampista offensivo firma fino al 2028
L’esperienza del centrocampista offensivo Macrì con il Forlì proseguirà almeno fino al 2028. Il classe ‘96, arrivato nella passata stagione, è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie C – 12 reti in 26 presenze – e in questa stagione sta contribuendo alla corsa verso la salvezza avendo già segnato tre reti in 20 gare di campionato. Questo il comunicato dei biancorossi in merito al suo rinnovo:
"Il Forlì FC annuncia di aver trovato l’accordo per il prolungamento di contratto sino al 30 giugno 2028 con il giocatore Davide Macrì. Un segno di continuità, per un’avventura che prosegue con i colori biancorossi".
Il giocatore aveva firmato un rinnovo già in estate dopo la promozione in Serie C.
