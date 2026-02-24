Siracusa, il pres. Ricci: "Non mollo. Affronto le difficoltà e ne uscirò a testa alta"

Il presidente del Siracusa Alessandro Ricci ha parlato ai microfoni di TamTam TV del momento della società: "Io non mollo. Affronto le difficoltà. E ne uscirò. A testa alta. In questo momento in cui in molti si sentono titolati a parlare del Siracusa, ritengo necessario chiarire due aspetti. L’obiettivo principale è quello di portare a termine la stagione in modo ordinato e professionale nel rispetto delle regole e dell’etica sportiva.

In parallelo si stanno verificando tutte le ipotesi ed opportunità di allargare la compagine sociale per programmare il futuro della società. Comprendendo lo smarrimento di molti ed invito, comunque, a riflettere su quali possano essere gli effetti nel continuare una campagna mediatica volta solo a diffondere illazioni e notizie non suffragate da fatti concreti e verificabili".