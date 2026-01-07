Gautieri: "Ci guadagnerebbe più la Roma che il Napoli a fare lo scambio Dovbyk-Lucca"

Il Napoli scende in campo oggi contro l'Hellas Verona al Maradona. Di questo e tanto altro ha parlato l'allenatore Carmine Gautieri, intervenuto al microfono di Radio TuttoNapoli: "Partite facili non ce ne sono, ma questo Antonio Conte lo sa benissimo, queste sono le partite più difficili perché le partite contro l'Inter, Milan, Juventus, Roma si preparano da sole. Queste partite qua dove vai ad affrontare squadre di bassa classifica magari la concentrazione può essere meno ma penso che questo non sia il caso del Napoli perché comunque il Napoli quando non ci arriva tecnicamente e tatticamente abbiamo avuto la dimostrazione di essere una squadra molto concentrata di carattere, spesso le partite le ha vinte anche sotto l'aspetto caratteriale, con allenatore in panchina che dal mio punto di vista potrebbe essere un fenomeno sotto l'aspetto tecnico tattico e un fenomeno anche sotto l'aspetto del comportamento e dell'atteggiamento che dà ai suoi giocatori".

Il tecnico, tra l'altro ex attaccante proprio del Napoli, si è soffermato anche su Noa Lang: "Io penso che Lang deve capire di essere un giocatore forte, è normale che giochi in un club che ha i giocatori come Politano, i giocatori come Neres, i giocatori come Ermas, che comunque sotto l'aspetto tattico è un giocatore straordinario per come sta giocando adesso il Napoli. Lang sta avendo, secondo il mio punto di vista, delle difficoltà perché secondo me non ha capito ancora di essere un giocatore veramente forte, però è un giocatore di prospettiva, sono convinto che anche il Napoli, come con Lucca dove viene criticato da tutti, abbia fatto degli acquisti importanti, ma soprattutto di prospettiva, perché sono giocatori che col tempo sono sicuro che daranno grandissime soddisfazioni".

Infine due battute sul mercato: "Scambio Dovbyk-Lucca con la Roma? Forse Dovbyk avrebbe bisogno di cambiare aria anche se a Napoli non so se troverà tanto spazio. Comunque io penso che nel caso ci andrebbe a guadagnare la Roma. Raspadori? Tra Roma e Napoli potrebbe servire di più al Napoli sia perché conosce l'ambiente sia perché ha già vinto due scudetti e sono convinto che anche tatticamente sia adatto al gioco di Conte".