Gautieri sullo scambio Lucca-Dovbyk: "Ci guadagnerebbe la Roma. Al Napoli serve Raspadori"

L'ex azzurro e giallorosso Carmine Gautieri è intervenuto nel corso di "Pausa Caffè", trasmissione di Radio Tutto Napoli, per commentare il possibile scambio di attaccanti tra Roma e Napoli e gli altri rumors di mercato: "Lucca è un giocatore per me forte, è un giocatore che va aspettato, perché è al primo anno in un club importante. Si trova in una piazza importante e ha dei giocatori straordinari in avanti, quindi va aiutato e va supportato. Non si può criticare un giocatore come Lucca. Io sono convinto che questo qua darà grandissime gioie al Napoli, va solo aspettato".

Su Dovbyk-Lucca: "Forse Dovbyk avrebbe bisogno di cambiare aria anche se a Napoli non so se troverà tanto spazio. Comunque io penso che nel caso ci andrebbe a guadagnare la Roma".

Su Raspadori: "Tra Roma e Napoli potrebbe servire di più al Napoli sia perché conosce l'ambiente sia perché ha già vinto due scudetti e sono convinto che anche tatticamente sia adatto al gioco di Conte".