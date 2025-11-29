Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ginestra alla vigilia di Ternana-Guidonia: "Sfida di altissimo livello, servirà una partita perfetta"

© foto di Andrea Rosito
Oggi alle 19:04Serie C
Alessandra Stefanelli

Alla vigilia della trasferta sul campo della Ternana, Ciro Ginestra presenta una gara che considera tra le più impegnative della stagione per valore dell’avversario, storia del club e qualità dell’allenatore rossoverde. Il tecnico del Guidonia Montecelio sottolinea come la sua squadra arrivi da prestazioni convincenti, ma sappia bene che il match richiederà la massima concentrazione per tutti i 90 minuti.

“La Ternana è una delle squadre più importanti dei tre gironi, per blasone e qualità - ha assicurato -. Sarà una partita difficile, anche se per me lo sono tutte. Cercheremo di fare una super partita, perché contro squadre così importanti bisogna fare tutto bene, forse anche di più”.

Non vuole sentir parlare di sosta natalizia, perché prima ci sono quattro gare decisive da affrontare:
“Non mi piace parlare del Natale, abbiamo quattro partite importanti fino al 20 dicembre. Sul campo abbiamo fatto 24 punti e me li tengo stretti".

Una frecciata anche al sistema, dopo il caso Rimini e le conseguenze sulla classifica:
“Hanno tolto tre punti a una squadra che ha vinto, e chi ha perso ha avuto un vantaggio. È una cosa ingiusta".

Il tecnico difende poi il giovane Zuppel, reduce da un errore nell’ultimo match:
“Ha sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa. È giovane, ha sbagliato e ci sta: dagli errori si matura".

Ginestra ribadisce totale fiducia nel classe 2002, considerato una risorsa importante. E allarga il discorso alla filosofia del gruppo:
“Questa squadra non ha undici titolari: ne ha venticinque. Ognuno ha sempre fatto la sua parte. Non scelgo solo in base all’allenamento, ma anche all’avversario e alla strategia. Nel calcio moderno contano anche quelli che entrano".

