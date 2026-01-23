TMW Giugliano, in panchina c'è il ritorno di Di Napoli. Contratto fino a giugno per il tecnico

Una stagione decisamente travagliata quella vissuta dal Giugliano, ultimo in classifica nel Girone C di Serie C e fresco di cambio in panchina, con mister Eziolino Capuano esonerato dopo aver collezionato un punto nelle ultime 10 gare; Capuano, per altro, era succeduto a mister Mirko Cudini, a sua volta subentrato dopo la risoluzione consensuale con il primo allenatore dell'anno, Gianluca Colavitto, ma per tentare il tutto per tutto in ottica salvezza, ecco che i campani hanno optato per il quarto allenatore in stagione.

Come infatti raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, c'è l'accordo per il ritorno di Raffaele Di Napoli in panchina, con il tecnico che firmerà intanto un contratto fino a giugno; stasera, per altro, il Giugliano sarà in campo nello scontro diretto con la Cavese (CLICCA QUI per il programma completo della 23ª giornata di Serie C), ma al momento non è dato sapere se sarà proprio Di Napoli a guidare la squadra o se la sua avventura inizierà da domani. Tutto dipenderà da quando sarà depositato il contratto, ma, a ogni modo, sarà lui il nuovo tecnico gialloblù.

Non resta quindi che attendere intanto la nota del club, poi tutto il resto. Con i punti che iniziano a pesare davvero.