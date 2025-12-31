Guai giudiziari per il presidente del Perugia Faroni: il report del Corriere dell'Umbria e La Nacion

Come si legge sul Corriere dell'Umbria, che riprende il quotidiano argentino La Nacion, nella giornata di ieri è stata perquisita la casa di Buenos Aires del presidente del Perugia Javier Faroni, che solo qualche ora prima era stato fermato all’aeroporto di Aeroparque mentre cercava di recarsi in Uruguay: il fermo, con l'imprenditore che per adesso non può lasciare il paese natio, fa seguito a una richiesta della procura argentina per reati economici e riciclaggio di denaro.

Tutto si lega alla società che Faroni ha insieme alla moglie Erica Gillette, la TourProdenter, che negli ultimi quattro anni - come rimbalza dall'Argentina e come si legge sul citato quotidiano - "ha accumulato oltre 260 milioni di dollari in quattro banche statunitensi attraverso un contratto con la Federazione Calcistica Argentina (Faroni che ha stretti legami con il presidente dell'AFA Claudio Tapia, ndr). Soltanto una parte di questa fortuna, è stata utilizzata per finanziare le attività dell’organizzazione [...] ma almeno 42 milioni di dollari sono finiti in quattro società costituite nello stato della Florida, senza dipendenti e senza attività commerciale dichiarata. Dietro queste società ci sono argentini che lavorano come dipendenti a Bariloche, sono beneficiari di edilizia popolare, hanno dovuto affrontare pignoramenti commerciali e fiscali e, in un caso, la società è stata dichiarata fallita per sospetto di frode".

Si è ovviamente difeso il presidente del Grifo, che sostiene che le ricostruzioni della stampa argentina non abbiano fondamenti oggettivi, visto che a oggi non esistono accuse, indagini formali od osservazioni amministrative. Chiaramente, però, in casa Perugia c'è apprensione, anche se il club umbro a oggi non sembra coinvolto in nessuna situazione.