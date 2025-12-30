Milan-Genoa e poi subito Fiorentina-Milan: cosa dice la regola. E cosa si dice a Milanello

Il 2026 inizierà con qualche grattacapo dal calendario. D'altronde, quando il periodo inizia ad essere caldo per la classifica, l'occhio cade su riposi e assegnazioni tra le squadre rivali. Dopo la trasferta di Cagliari, il Milan scenderà il campo giovedì 8 gennaio alle 20:45 a San Siro contro il Genoa e domenica alle 15:00 al "Franchi" di Firenze contro la Fiorentina. E tra una gara e l'altra passeranno meno di 72 ore.

Il regolamento

Si tratta, comunque, di una condizione prevista dal regolamento per la compilazione del calendario di Serie A: “Tra due partite consecutive disputate dalla medesima Società Sportiva, indipendentemente dalle competizioni ufficiali nazionali o europee, devono intercorrere non meno di due giorni di calendario senza partite. Pertanto, in caso di gara fissata di martedì, la Società Sportiva può disputare la partita precedente non oltre il sabato e quella successiva non prima del venerdì. In caso di gara fissata di giovedì, la Società Sportiva può disputare la partita precedente non oltre il lunedì e quella successiva non prima delle ore 15:00 di domenica.” La FIFA ha sì avanzato una proposta che prevede una pausa minima di 72 ore tra una partita e l’altra; tuttavia, si tratta ancora di un’ipotesi in fase di discussione. Il regolamento della Lega attualmente in vigore stabilisce invece che tra due gare debbano intercorrere almeno due giorni di calendario, non esplicitamente 72 ore.

La reazione

Sta di fatto che, non avendo il Milan le coppe europee, al contrario di quanto può accadere con alcuni obblighi orari di Inter, Napoli e Roma, l'assegnazione di Milan-Genoa a giovedì e di Fiorentina-Milan alle 15 di domenica resta di difficile comprensione. Tra gli ambienti rossoneri, non sono soddisfatti di questa programmazione e sperano che, nel prossimo futuro, le cose possano cambiare.