Il cordoglio del Pescara per Galeone: "Il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti noi"

Lungo e sentito cordoglio del Pescara dopo la scomparsa di Giovanni Galeone all'età di 84 anni. Ecco il post che il club abruzzese ha affidato al suo sito ufficiale:

"L’intera Pescara Calcio si unisce al profondo dolore per la scomparsa di Giovanni Galeone, uno dei più grandi protagonisti della nostra storia biancazzurra. Con lui abbiamo vissuto alcuni dei momenti più belli e indimenticabili del calcio pescarese, fatti di entusiasmo, passione e orgoglio. Il suo nome resterà per sempre legato a Pescara e ai colori biancazzurri, simbolo di un calcio vero, coraggioso e romantico.

Non ci sono parole per esprimere il dolore di questo giorno così triste.

Ciao Mister, e grazie per tutto ciò che ci hai regalato.

Il tuo ricordo vivrà per sempre nei cuori di tutti noi" ha concluso la nota.