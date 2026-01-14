Il Foggia verso una nuova era. Casillo e De Vitto firmano il preliminare d'acquisto del club

Della notizia avevamo già parlato giorni fa, e adesso, nonostante l'iniziale smentita del club, il Foggia sembra sempre più prossimo a passare di mano. Come infatti si legge sul portale dell'emittente tv Antenna Sud, nella giornata di oggi Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto hanno firmato il preliminare d'acquisto del club rossonero.

A confermare il tutto, dopo il 'nero su bianco', proprio lo stesso Casillo, che si è così espresso: "Abbiamo firmato l’atto preliminare, ora servono i tempi tecnici per il definitivo ma siamo già operativi. Provo una grande gioia, per me è un sogno che si avvera, ma quest’anno dobbiamo restare con i piedi per terra, con entusiasmo chiediamo la vicinanza di tutti. Possiamo svolgere tutte le operazioni di ordinaria amministrazione, e ai tifosi chiedo di starci vicini, dobbiamo unirci. Vorrei ringraziare la Fondazione e i suoi avvocati per averci aiutati a portare a termine questa operazione. Era un sogno che aveva papà, dovevo farlo. Per me è una guida in ogni cosa che faccio”.

Felicità ed emozione anche per De Vitto: “Per i tempi tecnici ci vorrà una decina di giorni. Ci abbiamo sempre creduto, piano piano si realizza un sogno. Sicuramente metteremo a segno qualche colpo nel mercato, vogliamo salvare la squadra con serenità”.