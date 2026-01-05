Il Foggia cambia proprietà? Trattativa con i proprietari dell'Heraclea
Possibile cambio di proprietà in vista per il Foggia Calcio, attualmente in amministrazione giudiziaria. In queste ore sono in corso contatti e trattative avanzate per il passaggio del club a una nuova compagine societaria guidata dagli attuali proprietari dell’Heraclea, già gestori dello stadio Pino Zaccheria.
A muoversi in prima persona sono Gennaro Casillo e Giuseppe De Vitto, che stanno lavorando alla creazione di una NewCo insieme a una cordata di imprenditori foggiani con l’obiettivo di rilevare la società rossonera e avviare un nuovo corso.
L’operazione - secondo quanto raccolto da TMW – prevede l’acquisizione della debitoria con contestuale integrazione della fideiussione, passaggio necessario per garantire la continuità sportiva e amministrativa del club.
Essendo il Foggia sottoposto a procedura di amministrazione giudiziaria, l’iter resta ora vincolato al via libera dell’amministratore giudiziario, che dovrà esaminare e validare l’intera operazione prima di poter dare l’ok definitivo al cambio di proprietà.
Una svolta che, se confermata, potrebbe aprire una nuova fase per il club rossonero, chiamato a ritrovare stabilità e progettualità dopo un periodo particolarmente delicato sul piano societario
