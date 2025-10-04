Allegri recupera Tomori e sfida il suo passato, la Lazio perde Zaccagni: le top news delle 13

È il giorno della vigilia di Juventus-Milan, big match assoluto del sesto turno di Serie A. In attesa di mister Tudor, in conferenza stampa è intervenuto Massimiliano Allegri: "È una bella partita. Per noi è importante fare un altro passo in avanti contro una squadra che si giocherà lo scudetto fino alla fine. Dovremo essere bravi. Ho vissuto la settimana normalmente, cercando di preparare al meglio la partita. Quello che conta realmente è la gara, poi è inutile ripetere sempre le stesse cose perché altrimenti si diventa anche patetici. Ho passato otto anni alla Juve, adesso sono cinque al Milan e speriamo di arrivare a otto anche qui. Domani ci sono tre punti in palio contro una squadra che non ha mai perso, con grandi giocatori e un ottimo allenatore. Nessuna rivincita", ha dichiarato il tecnico rossonero.

Se il Diavolo recupera Tomori, ancora incerto però sulla sua presenza dal 1', Mattia Zaccagni è costretto a dare forfait. Come comunicato dalla Lazio attraverso i propri canali ufficiali, il capitano dei biancocelesti, alle prese con un risentimento muscolare a carico dell’adduttore, non sarà infatti a disposizione di Maurizio Sarri per il match di questo pomeriggio all'Olimpico col Torino. Questa la nota ufficiale del club: "A seguito di un fastidio emerso durante la seduta di allenamento di ieri e dopo un consulto con lo staff medico nella mattinata odierna, si comunica la non disponibilità di Mattia Zaccagni per la gara Lazio–Torino, a causa di un risentimento muscolare a carico dell’adduttore. Il calciatore si sottoporrà lunedì ad accertamenti strumentali per valutare l’entità del problema".

Infine, l'intervista del presidente rossonero Paolo Scaroni, che a Milano Finanza ha parlato innanzitutto del progetto nuovo stadio assieme all'Inter: "Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre, momento in cui verseremo a Palazzo Marino i primi 73 milioni di euro. Da quel momento potrà partire la progettazione nei dettagli del nuovo stadio che abbiamo già affidato a Norman + Partners e Manica, due eccellenze del settore. Per vedere il progetto completo bisognerà attendere dai sei agli otto mesi e successivamente si passerà all’analisi della Conferenza dei servizi, che richiederà altri sei mesi. Inizio dei lavori nel 2027? Assolutamente sì. Al netto dei piccoli contrattempi che su progetti di queste dimensioni possono sempre presentarsi, il nostro obiettivo è completare lo stadio nel 2030. Prime partite nella stagione 2030-2031? Idealmente sì, in modo da completare il rodaggio necessario a portare al massimo dell’efficienza la struttura entro gli Europei del 2032, di cui sarà protagonista. Cosa verrà creato intorno al nuovo stadio? Sicuramente daremo delle indicazioni di massima su dove andremo a posizionare gli immobili destinati ai servizi accessori, come hotel, uffici e centro commerciale. Ma per iniziare una progettazione nel dettaglio realisticamente dovremo aspettare tra il 2027 e il 2028, perché la priorità è il nuovo impianto. Il Meazza rimarrà intatto fino a quando non sarà pronto il nuovo stadio, quindi la sua riqualificazione non potrà iniziare prima del 2031-2032. Insomma prevediamo che la rigenerazione dell’area sarà completata non prima del 2035".