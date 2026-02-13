Ufficiale
Pontedera, il ko con il Forlì fatale per Banchieri: il tecnico è stato esonerato
La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Simone Banchieri non è più l'allenatore del Pontedera. Il tecnico, con una nota pubblicata pochi secondi fa, è stato esonerato dal club toscano. Fatale la sconfitta con il Forlì di ieri sera. Di seguito la nota del club:
"L'US Città di Pontedera comunica di avere sollevato dall'incarico mister Simone Banchieri, il vice Hicham Miftah e il collaboratore tecnico Simone Fossà.
La Società granata ringrazia mister Banchieri e il suo staff per la professionalità dimostrata e il lavoro svolto in questi mesi, augurando loro le migliori fortune per il futuro".
Pontedera, improbabile il ritorno di Menichini in panchina: Braglia in pole per sostituire Banchieri
