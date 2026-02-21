Pro Patria, Bolzoni: "Union Brescia squadra costruita per vincere. Per noi la salvezza vale una vita"

Alla vigilia della sfida contro l’Union Brescia, il tecnico della Pro Patria Francesco Bolzoni ha presentato una gara che si preannuncia particolarmente impegnativa.

"È una squadra costruita per vincere il campionato e il cambio di guida l’ha resa ancora più cinica, un po’ come il Vicenza. Sarà un avversario ostico da affrontare: ci aspettiamo una prova dura e non sarà semplice. Contro la Pergolettese hanno disputato un secondo tempo importante, davanti hanno qualità. In alcune situazioni magari gli avversari sono stati bravi e forse anche un po’ fortunati".

Bolzoni ha poi sottolineato la differenza di prospettive tra le due squadre: "Ogni squadra ha i propri obiettivi. I punti che separano noi dai playout e loro dalla vetta sono quelli, ma per noi cambia la vita raggiungere la salvezza, forse più di quanto cambi a loro vincere il campionato", ha concluso.