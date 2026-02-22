Spettatore d'eccezione al 'Rigamonti'. Guardiola sugli spalti per Union Brescia-Pro Patria

Ha preso il via alle ore 12.30 la domenica di Serie C, ma sono diversi i match che si giocheranno alle 17.30, e tra questi quello del Girone A tra Union Brescia e Pro Patria, una sorta di testa cosa considerando la seconda posizione in classifica della Leonessa e il penultimo posto della compagine bustocca. Ma ad aver attirato le attenzioni al 'Rigamonti', è stata una presenza decisamente speciale, quella di Pep Guardiola, che mancava dal 2011 a Mompiano.

All'indomani della vittoria sul Newcastle, e in virtù dei tre giorni di riposo concessi, il tecnico del Manchester City ha fatto visita alla compagine lombarda, di cui è stato calciatore ai tempi di Luigi Corioni presidente e Carlo Mazzone allenatore; non solo, dopo una squalifica per doping, al suo rientro con la maglia biancoblù, Guardiola ha indossato la fascia di capitano, in attesa del rientro di Roberto Baggio. Per lui, complessivamente, ventisei presenze e tre reti a Brescia, e anche un amore mai finito.

Attenzione però! La Pro Patria - al momento in cui scriviamo - è in vantaggio grazie al gol di Desogus, che al 'pronti via' ha scaraventato in porta un sinistro che non ha lasciato scampo a Gori (CLICCA QUI per il live match).