Inter U23, Iddrissou: "Nel Girone C andiamo in stadi clamorosi. Mi ispiro a Thuram ed Esposito"

"Per ora ho giocato poco, essendomi infortunato, ma si notano delle differenze. Affronti gente che conosce la categoria e quest’anno siamo nel Girone C". L'attaccante dell'Inter Under 23 Jamal Iddrissou ha parlato così al QS dell'impatto con la nuova realtà: "Andiamo in stadi clamorosi. Uno stimolo ulteriore. L’esperienza che mi ha fatto crescere di più l’anno scorso è stata in Youth League a Colonia davanti a 50mila spettatori".

Eppure radiomercato segnalava possibili viaggi all’estero: Eredivisie, Bundesliga

"Sapere di possibili offerte fa sempre piacere, però poi parla il cuore e il cuore è interista. È la società che amo, sono contento di stare qui. Mi sento a casa".

Il modello è sempre Thuram?

"È il giocatore a cui mi ispiro, ma da quando ho fatto il ritiro in prima squadra devo dire che prendo molto anche da Pio Esposito. Mi ha aiutato un sacco".