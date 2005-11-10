Il Catania torna dalla trasferta di Casarano con un punto e qualche rimpianto. Ai microfoni di Telecolor, il tecnico Emilio Longo ha commentato l'1-1 maturato in terra pugliese, esprimendo soddisfazione per l'atteggiamento dei rossazzurri ma sottolineando la necessità di compiere un ulteriore salto di qualità per invertire il recente andamento dei risultati. "Sono contento per la prestazione della squadra e per l’atteggiamento. È un peccato aver pareggiato, la squadra ha provato fino alla fine a vincere la partita. Lo switch che dobbiamo fare è questo: fare il nostro anche quando siamo in difficoltà. Abbiamo approcciato bene ma poi la squadra si è espressa male. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e siamo stati bene in campo per quasi tutti i 90 minuti".

Longo sulle scelte offensive e sugli infortunati del Catania

L'allenatore rossazzurro ha poi motivato le proprie scelte nel reparto avanzato, soffermandosi sulla gestione di Coda e Caturano e facendo il punto sulla situazione degli indisponibili. "Squadra in ritardo di prestazione e condizione? Ritengo che nelle ultime settimane sia Coda che Caturano abbiano avuto gli spazi giusti. La scelta è basata su questo. Se lo spirito è questo siamo sulla strada giusta. Infortuni? Stiamo subendo situazioni strane. Allegretto ha un edema che ha subito a Salerno. Di Gennaro ha solo la febbre. Molte situazioni degli indisponibili non sono problemi muscolari e sono certo che la fortuna sarà dalla nostra. Bruzzaniti ha subito una botta al tendine d’Achille, lo valuteremo nei prossimi giorni".

Longo chiede più coraggio: "Dobbiamo avere pazienza e trovare le vittorie"

Il tecnico degli etnei ha infine analizzato il rendimento della squadra, riconoscendo la necessità di migliorare i risultati senza perdere fiducia nel lavoro intrapreso. "La squadra ha portato avanti una dinamica di gioco importante. Dobbiamo essere più folli e coraggiosi, abbiamo sfidato una squadra, il Casarano, che non aveva mai perso punti in casa". "I numeri? Non è positivo il mio giudizio. Se ci portiamo il peso della mancanza però non sblocchiamo questo trend negativo. Bisogna ripartire per essere vincenti. Dobbiamo avere pazienza e trovare le vittorie. Serve ribaltare questi numeri. Con questa mentalità eviteremo certe amnesie. Non dobbiamo sconfortarci".