Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter U23, Vecchi dopo il ko contro la Giana: "Grande ingenuità da parte di Melgrati"

Inter U23, Vecchi dopo il ko contro la Giana: "Grande ingenuità da parte di Melgrati"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Luca Bargellini
Oggi alle 18:49Serie C
Luca Bargellini

L’Inter Under 23 cade in casa contro la Giana Erminio, in una gara complicata dall’espulsione di Melgrati che ha lasciato i nerazzurri in dieci dal 28' del primo tempo. Al termine del match, l’allenatore Stefano Vecchi ha analizzato la sconfitta in conferenza stampa, come raccolto dai colleghi di FCInterNews.it.

Sulla gara: "Fino all’espulsione abbiamo giocato una partita discreta, alla pari con la Giana. Siamo riusciti anche in un discreto palleggio, poi l’espulsione ci ha complicato la vita. La partita è diventata difficile per tutti. I ragazzi, in uno in meno, hanno corso tanto, ce l'han messa tutta. Chiaramente se vai sotto di un gol dopo tutto si mette molto in salita. La partita indubbiamente non è positiva, però è inficiata da questa grande ingenuità di Melgrati, che non va fatta".

Sull’aver terminato l’incontro senza fuori quota in campo: "Non mi interessa aver finito la partita senza over, ma è chiaro che dai giocatori più esperti ci aspettiamo qualcosa di diverso dal rischiare un'espulsione di questo tipo".

Sulle decisioni arbitrali: "Nel dubbio non abbiamo mai una decisione a nostro favore. Questa cosa mi fa impazzire. Nei casi "mezzo e mezzo" gli arbitri stan cinque minuti al monitor e poi la decisione nel 99% dei casi è contro di noi. Noi però non dobbiamo mettere l'arbitro nelle condizioni di dover prendere quella decisione".

Su quanto accaduto prima del rosso a Melgrati e sull’esordio di Raimondi: "Non ho ancora parlato con Melgrati, ne parleremo insieme alla squadra in settimana. Raimondi è un ragazzo che ha ottime qualità e a mio avviso ha fatto un'ottima gara. Si allena sempre al massimo e saremo sereni anche con lui. Ricordiamo che sulla carta però è il terzo portiere".

Sulla scelta tattica di sacrificare un centrocampista (Topalovic) e non un attaccante dopo l’espulsione: "Eravamo 0-0, la partita era in equilibrio. Togliere un attaccante voleva dire chiudersi nella nostra metà campo, con due attaccanti speravo di riuscire ad avere qualche ripartenza e qualche situazione favorevole. L'idea era questa però abbiamo fatto fatica a vincere i duelli davanti. Siamo andati in svantaggio, quindi a maggior ragione volevamo rimanere con i due attaccanti davanti, poi è chiaro che in inferiorità subisci anche il palleggio avversario. Anche perché la Giana è una squada che gioca bene in possesso".

Articoli correlati
Inter U23, Vecchi: “Dominio fino alla trequarti ma manca l’ultimo passaggio” Inter U23, Vecchi: “Dominio fino alla trequarti ma manca l’ultimo passaggio”
Inter U23, Vecchi: "Dopo un avvio difficile grande reazione. La ripresa ci dà ottime... Inter U23, Vecchi: "Dopo un avvio difficile grande reazione. La ripresa ci dà ottime sensazioni"
Vecchi spiega l'Inter U23: "Giochiamo come Chivu, dialogo costante fra noi" Vecchi spiega l'Inter U23: "Giochiamo come Chivu, dialogo costante fra noi"
Altre notizie Serie C
Pineto, Tisci su Bruzzaniti: "Sta facendo talmente bene che è normale sia seguito"... Pineto, Tisci su Bruzzaniti: "Sta facendo talmente bene che è normale sia seguito"
Serie C, i risultati delle 17:30: goleade per Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia... Serie C, i risultati delle 17:30: goleade per Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli
Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"... Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"
Monopoli, trasferta a Foggia e occhi sul mercato: vicino l’arrivo del portiere Gagliano... Monopoli, trasferta a Foggia e occhi sul mercato: vicino l’arrivo del portiere Gagliano
Inter U23, Vecchi dopo il ko contro la Giana: "Grande ingenuità da parte di Melgrati"... Inter U23, Vecchi dopo il ko contro la Giana: "Grande ingenuità da parte di Melgrati"
Serie C, i risultati al 45': avanti Ospitaletto, Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia... Serie C, i risultati al 45': avanti Ospitaletto, Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli
Giana Erminio al 6° risultato utile di fila. Espinal: "Non perdiamoci il presente"... Giana Erminio al 6° risultato utile di fila. Espinal: "Non perdiamoci il presente"
Perugia, Tedesco: "Finché sarò qui farò di tutto per tirarci fuori da questa situazione"... Perugia, Tedesco: "Finché sarò qui farò di tutto per tirarci fuori da questa situazione"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Date una Lazio vera al miracoloso Sarri. Il tocco di braccio di Simeone era da rigore. La Juve non vende ma la scelta dei proprietari sembra più un dovere che un piacere. Una domenica da grandi: rischia più il Napoli
3 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
4 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
5 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, classifica aggiornata: l'Inter non perdona Milan e Napoli, è vetta solitaria
Immagine top news n.1 C'è una nuova capolista: l'Inter supera 2-1 un buon Genoa al "Ferraris" e vola in vetta
Immagine top news n.2 Serie A, 15^ giornata LIVE: ancora Ferguson, Dybala dalla panchina
Immagine top news n.3 Notte fonda al Franchi: la Fiorentina perde contro il Verona e ora la B è più di una possibilità
Immagine top news n.4 Dopo la Champions, il Napoli crolla anche in Serie A: Ekkelenkamp firma il meritato 1-0 Udinese
Immagine top news n.5 Super Bartesaghi, ma non basta al Milan: un bel Sassuolo ferma la capolista sul 2-2
Immagine top news n.6 Milan, Tare: "Maignan è un vero leader, gli piace stare qui e a noi piace se rinnova"
Immagine top news n.7 Milan-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Nkunku dal 1', Loftus-Cheek a centrocampo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.2 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
Immagine news podcast n.3 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.4 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Genoa-Inter 1-2, le pagelle: Bisseck e Lautaro regalano la vetta, ma che partita di Vitinha
Immagine news Serie A n.2 Bologna, Di Vaio: "Gli acquisti di Immobile e Bernardeschi? Ci serviva più esperienza"
Immagine news Serie A n.3 Aveva ragione Chivu. Inter prima in solitaria, non era ancora mai successo in stagione
Immagine news Serie A n.4 Inter, fra poco la conferenza stampa di Chivu dopo la gara contro il Genoa
Immagine news Serie A n.5 Genoa, fra poco la conferenza stampa di De Rossi dopo la gara contro l'Inter
Immagine news Serie A n.6 Serie A, classifica aggiornata: l'Inter non perdona Milan e Napoli, è vetta solitaria
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Pescara-Frosinone 1-2, le pagelle: Tonin illude dopo 38 secondi, capolavoro di Oyono
Immagine news Serie B n.2 Serie B, il Frosinone sfrutta l'assist e non sbaglia: 2-1 al Pescara e fuga in classifica
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella: "Ci dobbiamo dare una regolata"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Calabro: "Felice per il ritorno dei nostri tifosi sugli spalti"
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 16ª giornata: Pescara-Frosinone 1-1 al 45'. Koutsoupias risponde a Tonin
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Marras: "Serve più maturità. Dovevamo prendere almeno un punto"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pineto, Tisci su Bruzzaniti: "Sta facendo talmente bene che è normale sia seguito"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, i risultati delle 17:30: goleade per Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli
Immagine news Serie C n.3 Casarano, Di Bari: "Campionato equilibrato, continuità e lucidità fanno la differenza"
Immagine news Serie C n.4 Monopoli, trasferta a Foggia e occhi sul mercato: vicino l’arrivo del portiere Gagliano
Immagine news Serie C n.5 Inter U23, Vecchi dopo il ko contro la Giana: "Grande ingenuità da parte di Melgrati"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, i risultati al 45': avanti Ospitaletto, Triestina e Benevento, 0-0 tra Guidonia e Ascoli
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Genoa-Inter, le ambizioni dei nerazzurri contro l'imbattuto De Rossi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 1-0. Decide la solita Piemonte
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 9ª giornata: Lazio-Parma 0-0 al 45'. Biancocelesti in 10
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Women, 9ª giornata: Genoa-Sassuolo 0-1. Decide la rete di Clelland
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 9ª giornata: in programma oggi Genoa-Sassuolo e Lazio-Parma
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Bugeja show nel derby: "Vittoria bellissima, tornare così dopo l’infortunio è speciale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Inter Women, Andres: "Felici per il risultato, le grandi si vedono in gare come queste"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere