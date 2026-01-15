Ufficiale Juventus Next Gen, rinnova il polacco Mazur: ha firmato fino al 2029

La Juventus ha blindato uno dei suoi giovani più promettenti: si tratta del classe 2007 Mazur che in questa stagione è passato dalla Primavera alla formazione Next Gen che milita in Serie C. Questo il comunicato della società bianconera:

"Patryk Mazur rinnova il suo contratto con la Juventus e prosegue il suo percorso di crescita in bianconero, iniziato nel 2023 nel settore giovanile e proseguito in questi ultimi mesi anche in Next Gen: è ufficiale il prolungamento dell’accordo con il giovane classe 2007 fino al 30 giugno 2029.

In questa stagione il centrocampista polacco ha giocato cinque gare di campionato con la squadra allenata da mister Padoin e tre in UEFA Youth League (con un gol messo a segno contro lo Sporting CP), prima di passare in Next Gen con cui ha raccolto finora nove presenze complessive - otto nel girone B di Serie C e una in Coppa Italia di Serie C.

Congratulazione Patryk, ci vediamo in campo".