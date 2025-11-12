Juventus NG, si ferma Turco: lesione muscolare alla coscia sinistra per l'esterno

Tegola per la Juventus Next Gen, si è fermato Stefano Turco. L'esterno bianconero ha rimediato una lesione muscolare alla coscia sinistra, di seguito la nota del club:

"A seguito dell’infortunio riportato nel corso della partita Juventus Next Gen-Forlì, Stefano Turco è stato sottoposto a controllo ecografico che ha evidenziato una lesione muscolare del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".