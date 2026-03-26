Rosso sul Milan: "Peccato il ko con la Lazio, credevo nello scudetto. Ma non è ancora detta"

C'è spazio anche per parlare di Milan, squadra per cui tifa, nell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello sport di Renzo Rosso,. Il numero uno del Vicenza, reduce dalla cavalcata in Serie B ha commentato gli ultimi risultati della formazione rossonera a -6 dall'Inter capolista: "Peccato per la sconfitta con la Lazio: credevo nello scudetto - ha sottolineato Rosso - comunque non è ancora detta".

Il patron biancorosso ha poi parlato di Massimiliano Allegri: "Sono amico e grande estimatore di Max - ha proseguito -. Conosco tanti giocatori, anche Leao: nel nostro linguaggio ci troviamo bene, parliamo di moda. Il presidente Scaroni è di Vicenza, è nostro amico e ci fa i complimenti per come gestiamo il club".

Infine un augurio e un progetto per la sua Vicenza: "Voglio coinvolgere l’imprenditoria locale aprendo anche a investitori stranieri, perché hanno una visione diversa, e hanno ambizione. Un partner straniero aiuterebbe a coinvolgere imprenditori locali per una crescita maggiore loro e del Vicenza. Bisogna aprire i capitali. La competenza dei Fondi unita alla nostra passione, anche per il progetto stadio, sarebbe il binomio perfetto. E noi con il nostro network sul territorio abbiamo una base molto forte per portare avanti tutti i nostri progetti".