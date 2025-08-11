La Pro Vercelli valorizza il proprio vivaio: primo contratto pro per il classe 2008 Shaker
Novità in casa Pro Vercelli, con la società che annuncia il primo contratto da professionista per l’attaccante egiziano Omar Shaker, classe 2008 che ha già vestito la maglia delle bianche casacche con la formazione Under 17 del club piemontese; il ragazzo vanta anche alcune presenze con la Nazionale del suo paese, ovviamente giovanile.
Di seguito la nota diffusa dalla scoietà:
"F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare che l’attaccante egiziano Omar Shaker, classe 2008, ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Club.
Nella stagione 2024/25 Shaker ha militato nella formazione Under 17 della Pro Vercelli, mettendo in mostra le sue qualità tecniche e il suo fiuto per il gol. A livello internazionale, vanta 2 presenze con la Nazionale Egiziana Under 17, ulteriore testimonianza del suo talento e del suo potenziale.
La società si congratula con Omar per questo traguardo e gli augura un percorso ricco di soddisfazioni con la Bianca Casacca".
