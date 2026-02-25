Juventus-Vlahovic: vertice sul rinnovo, distanza sull'ingaggio ma ottimismo per l’accordo
Ci sono passaggi che segnano una stagione, altri che possono indirizzare un’intera carriera. Per Dusan Vlahovic, il momento è arrivato. Oltre al rientro in gruppo previsto dalla prossima settimana, l’attaccante serbo è atteso dalla partita più delicata: quella per il rinnovo con la Juventus.
Come riportato da Tuttosport, la trattativa ruota attorno a un nodo economico chiaro. Vlahovic sarebbe disposto a rivedere la struttura dell’attuale accordo, alleggerendo il peso del ricco bonus alla firma concordato al suo arrivo, ma punta a mantenere cifre complessive simili a quelle attuali. La Juventus, invece, non intende superare il nuovo tetto salariale fissato intorno ai 6 milioni di euro annui, parametro stabilito anche dopo il rinnovo di Kenan Yildiz.
La distanza non è minima, ma nemmeno incolmabile. Molto dipenderà dalla volontà delle parti. Vlahovic, libero da inizio mese di accordarsi con altri club per il futuro, avrebbe messo in stand-by eventuali contatti per dare priorità alla soluzione bianconera. Un segnale di apertura che la società valuta con attenzione.
Dal canto suo, la Juve sa che trattenere il centravanti significherebbe evitare un investimento importante sul mercato per sostituirlo. Per questo motivo non è escluso un ulteriore tentativo di avvicinamento. La sensazione è che serviranno ancora diversi confronti per arrivare a una scelta definitiva.
