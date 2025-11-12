Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La Top 11 del Girone B di Serie C: Torres, una rosa piena di Spini

Cristian Spini
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Luca Esposito
Oggi alle 07:05Serie C
Luca Esposito

E’ andata in archivio la 13^ giornata nel Girone B di Serie C. Questi i risultati:
Ascoli-Gubbio 1-1
Campobasso-Sambenedettese 1-1
Bra-Pineto 1-2
Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0
Pianese-Rimini 1-0
Ravenna-Torres 3-0
Juventus Next Gen-Forlì 1-0
Perugia-Arezzo 0-0
Carpi-Livorno 2-0
Ternana-Vis Pesaro 1-1

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Anacoura (Ravenna): ancora una volta decisivo, evidente che alcune critiche a inizio stagione fossero del tutto fuori luogo. Ordinaria amministrazione nel primo tempo, nella ripresa viene impegnato severamente in due occasioni ed è determinante.
Tozzuolo (Perugia): gioca in un ruolo non propriamente suo e deve vedersela contro un Pattarello che è calciatore temibilissimo per la categoria. Se la cava egregiamente, strappando applausi all'esigente pubblico del Curi dopo l'ennesimo duello individuale vinto. Rivelazione
Loiacono (Ternana): difesa umbra in difficoltà a causa delle tante defezioni, proprio per questo il suo recupero diventa fondamentale. Il campo lo conferma: è stato uno dei migliori. Attento, concentrato, agonisticamente "cattivo".
Pedro Felipe (Juventus NG): si dice che il classe 2004 sia uno di quelli maggiormente attenzionati in ottica prima squadra e prove sontuose come quella offerta contro il Forlì fanno capire perchè stia catturando l'occhio della dirigenza bianconera. Segna anche il gol che vale la vittoria con un missile che si infila sotto la traversa.
Coccia (Pianese): il duttile esterno si conferma un elemento essenziale, vista la sua capacità di giocare indifferentemente come terzino nella difesa a quattro o come quinto nel 3-5-2. Tap-in vincente da pochi passi per l'1-0 che fa cadere il muro del Rimini.
Mawuli (Arezzo): partita bruttina degli amaranto, ma non si può sempre vincere e la classifica resta ottima. E poi pareggiare a Perugia non è mai semplice, al netto delle difficoltà dei biancorossi. In una giornata grigia picca un calciatore che dà sempre il meglio di sè nelle gare da battaglia, un lottatore a tutto campo che Bucchi sta valorizzando al massimo.
Megalaitis (Perugia): il nazionale lituano non tradisce le aspettative e, pur godendo di maggiore libertà in fase offensiva, non smette mai di sacrificarsi quando è necessario aiutare i compagni in non possesso. Preziosi alcuni raddoppi di marcatura su Pittarello. Uno dei migliori in campo.
Gala (Campobasso): azione davvero ben costruita dai padroni di casa, con Martina e Cerretelli che confezionano l'assist per il numero 10, bravissimo a metterla all'angolino. Non basterà per portare a casa la vittoria, ma è stata una giocata collettiva davvero di grande spessore.
D'Andrea (Pineto): l'ammonizione più dolce della sua carriera, visto che prende il giallo per "eccesso di esultanza". Colpo di testa all'angolino e altro successo per la formazione di Tisci. Da rimarcare anche il bellissimo cross di Germinario.
Cortesi (Carpi): l'intesa con Stanzani è ottima, il 2-0 su un Livorno in crisi da tempo vede gli attaccanti assoluti protagonisti. E' lui a mettere in condizione il compagno di sbloccare lo 0-0, nella ripresa sfrutta una dormita della retroguardia amaranto per far tremare ancora di più la già scricchiolante panchina di Formisano.
Spini (Ravenna): propizia l'autorete di Idda, serve un assist perfetto per Luciani che, da posizione favorevolissima, segna il 2-0. Non gli basta e rende indimenticabile il suo pomeriggio trasformando il rigore del definitivo 3-0 su una Torres in caduta libera.
Ciro Ginestra (Guidonia): Ravenna, Arezzo, Ascoli...e poi i laziali. Alzi la mano chi avrebbe immaginato una classifica del genere a inizio stagione. Affronta Menichini, suo allenatore ai tempi della Salernitana, e vince questa inedita sfida in un match nervoso, ricco di tensione e nel quale i suoi ragazzi hanno combattuto fino alla fine.

Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?