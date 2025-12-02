TMW
Ravenna, si muove il mercato per Spini. Sirene dalla Serie B per il classe 2001
Dopo una prima parte di stagione da sette gol e nove assist in 16 apparizioni con la maglia del Ravenna, era impensabile che il nome di Cristian Spini non finisse al centro dei consueti rumors di mercato in vista di gennaio.
Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il numero 19 del club romagnolo sarebbe finito nel mirino di diversi club italiani, con Cesena e Spezia su tutti.
Spini (24) è sotto contratto con il Ravenna fino al giugno 2027. In precedenza per lui esperienze con Virtus Bergamo, Piacenza, Desenzano, Lumezzane, Trapani e SPAL.
