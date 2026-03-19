Francia, ci sono M. Thuram, Kalulu, Maignan, Rabiot e Koné fra i convocati. Gli esclusi

Presenti Maignan e Rabiot (Milan), Kalulu (Juventus), Manu Koné (Roma) e Marcus Thuram (Inter): è stata diramata la lista dei giocatori convocati dal commissario tecnico della Nazionale francese, Didier Deschamps, per le sfide contro Brasile e Colombia della prossima sosta. Assenti invece dalla lista lo juventino Khephren Thuram e il rossonero Nkunku.

I convocati della Francia.

Portieri: Chevalier, Maignan, Samba.

Difensori: Digne, Gusto, L. Hernandez, T. Hernandez, Kalulu, Konate, Saliba, Upamecano.

Centrocampisti: Camavinga, Kanté, M. Koné, Rabiot, Tchouameni, Zaire-Emery.

Attaccanti: Akliouche, Cherki, Dembelé, Doué, Ekitiké, Kolo Muani, Mbappé, Olise, M. Thuram.