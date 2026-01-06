Serie C, Giudice Sportivo: due giornate per Arena e Prezioso. In 28 fermati per un turno
Il Giudice Sportivo ha reso note le sanzioni relative alla 20ª giornata di Serie B, con diverse squalifiche tra espulsioni dirette, doppie ammonizioni e provvedimenti per recidiva. Questo l’elenco completo dei giocatori fermati.
CALCIATORI ESPULSI
Squalifica per due giornate
Mario Francesco Prezioso (Giugliano)
Matteo Arena (Salernitana)
Squalifica per una giornata (doppia ammonizione)
Matteo Gilli (Arezzo)
Marcos Curado (Ascoli)
Gaetano Vitale (Audace Cerignola)
Adama Ibrahim Diarrassouba (Cavese)
Mattia Sandri (Crotone)
Matteo Barbini (Dolomiti Bellunesi)
CALCIATORI NON ESPULSI
Squalifica per una giornata
Davide Petermann (Foggia)
Samuele Parlati (Albinoleffe)
Eklu Shaka Mawuli (Arezzo)
Mario Ravasio (Arezzo)
Abdoul Razak Guiebre (Ascoli)
Stefano Scognamillo (Benevento)
Cosimo Chiricò (Casarano)
Alessandro Celli (Catania)
Thiago Rangel Cionek (Cavese)
Alessandro Salvi (Cittadella)
Christian Langella (Cosenza)
Alessandro Lamesta (Giana Erminio)
Giuliano Laezza (Giugliano)
Filippo Marenco (Latina)
Davide Mastrantonio (Latina)
Matteo Battistini (Lecco)
Emanuele Torrasi (Perugia)
Pablo Vitali (Pontedera)
Vladimir Golemic (Salernitana)
Federico Pacciardi (Siracusa)
Daniele Solcia (Sorrento)
Marco Garetto (Ternana)