Serie C, ecco gli arbitri della 21ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 21ª giornata del campionato di Serie C 2025-26, seconda del girone di ritorno. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 9 e lunedì 12 gennaio 2026:
GIRONE A
AlbinoLeffe-Pro Vercelli: Luca De Angeli di Milano (Fanara-Colazzo. IV Ufficiale: Castellano. Operatore FVS: Bettani)
Alcione-Cittadella: Alfredo Iannello di Messina (Chillemi-Scardovi. IV Ufficiale: Galiffi. Operatore FVS: Cassano)
Giana Erminio-Renate: Silvia Gasperotti di Rovereto (Meraviglia-Hader. IV Ufficiale: Frasynyak. Operatore FVS: Bernasso)
Vicenza-Ospitaletto: Abdoulaye Diop di Treviglio (Scribani-Nechita. IV Ufficiale: Mazzer. Operatore FVS: Callovi)
Lecco-Triestina: Lorenzo Massari di Torino (Di Meo-Skura. IV Ufficiale: Vailati. Operatore FVS: Nicosia)
Novara-Dolimiti Bellunesi: Maria Marotta di Sapri (Vitale-Bosco. IV Ufficiale: Bortolussi. Operatore FVS: Montanelli)
Pergolettese-Lumezzane: Gianluca Guitaldi di Rimini (Cufari-Gennuso. IV Ufficiale: Gandino. Operatore FVS: Schirinzi)
Pro Patria-Inter U23: Giacomo Rossini di Torino (Recupero-Galluzzo. IV Ufficiale: Tona Mbei. Operatore FVS: Mezzalira)
Union Brescia-Trento: Antonio Di Reda di Molfetta (Massari-Veli. IV Ufficiale: Aloise. Operatore FVS: Martone)
Virtus Verona-Arzignano Valchiampo: Mattia Nigro di Prato (Fenzi-El Hamdaoui. IV Ufficiale: Maccorin. Operatore FVS: Petarlin)
GIRONE B
Arezzo-Pontedera: Riccardo Tropiano di Bari (Gentile-Arshad. IV Ufficiale: Picardi. Operatore FVS: Linari)
Ascoli-Ternana: Domenico Leone di Barletta (Marchese-Nigri. IV Ufficiale: Renzi. Operatore FVS: Bracaccini)
Carpi-Pianese: Dario Acquafredda di Molfetta (Li Vigni-Scipione. IV Ufficiale: Iacobellis. Operatore FVS: Mambelli)
Livorno-Juventus Next Gen: Domenico Castellone di Napoli (Fumarulo-Miccoli. IV Ufficiale: Cerbasi. Operatore FVS: Balducci)
Perugia-Bra: Alessandro Pizzi di Bergamo (Rosania-Turra. IV Ufficiale: Leorsini. Operatore FVS: Lauri)
Pineto-Guidonia Montecelio: Riccardo Dasso di Genova (Bianchi-Ingenito. IV Ufficiale: Di Cicco. Operatore FVS: Esposito)
Ravenna-Forlì: Gabriele Sacchi di Macerata (Marucci-Mallimaci. IV Ufficiale: Zoppi. Operatore FVS: Rignanese)
Sambenedettese-Gubbio: Fabrizio Pacella di Roma 2 (De Luca-Storgato. IV Ufficiale: D'Eusanio. Operatore FVS: Di Carlo)
Torres-Campobasso: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (Granata-Brizzi. IV Ufficiale: Di Francesco. Operatore FVS: Pilleri)
GIRONE C
Audace Cerignola-Potenza: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato (Chichi-Di Berardino. IV Ufficiale: Mastrodomenico. Operatore FVS: Andreano)
Casarano-Atalanta U23: Filippo Colaninno di Nola (Manzini-Posteraro. IV Ufficiale: Spina. Operatore FVS: Tomasi)
Casertana-Benevento: Fabrizio Ramondino di Palermo (Mastrosimone-Spagnolo. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: Robilotta)C
Catania-Cavese: Simone Gauzolino di Torino (Russo-Peloso. IV Ufficiale: Ubaldi. Operatore FVS: Leotta)
Crotone-Team Altamura: Alessandro Colelli di Ostia Lido (Daghetta-Antonicelli. IV Ufficiale: Gemelli. Operatore FVS: Celestino)
Giugliano-Picerno: Valerio Vogliacco di Bari (Fedele-Rizzello. IV Ufficiale: Luongo. Operatore FVS: Chianese)
Latina-Trapani: Enrico Cappai di Cagliari (Brunetti-Pelosi. IV Ufficiale: Mirabella. Operatore FVS: Jorgji)
Monopoli-Siracusa: David Kovacevic di Arco Riva (Roncari-Sadikaj. IV Ufficiale: Angelillo. Operatore FVS: De Chirico)
Salernitana-Cosenza: Alberto Poli di Verona (Capriuolo-Tempestilli. IV Ufficiale: Maresca. Operatore FVS: Russo)
Sorrento-Foggia: Cristiano Ursini di Pescara (Ceci-Gatto. IV Ufficiale: Esposito. Operatore FVS: La Regina)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.