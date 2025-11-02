Livorno, Formisano verso l’esonero: Gautieri favorito per la panchina amaranto

La sconfitta per 3-2 nel lunch match contro il Forlì sembra destinata a segnare un punto di svolta sulla panchina del Livorno. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, il club amaranto sarebbe pronto a chiudere l’esperienza con Alessandro Formisano, complici i risultati al di sotto delle aspettative in questo avvio di stagione.

Il bilancio parla chiaro: appena 10 punti conquistati, frutto di tre vittorie, un pareggio e ben otto sconfitte. Numeri che collocano il Livorno in piena zona playout, ben lontano dalle ambizioni iniziali e insufficienti a garantire la fiducia alla guida tecnica attuale. La società, consapevole della necessità di dare una scossa all’ambiente, ha quindi avviato i ragionamenti per individuare un nuovo allenatore.

In cima alla lista dei candidati c’è Carmine Gautieri, tecnico di esperienza e già accostato più volte alla panchina amaranto. La pista resta viva e concreta, con il nome dell’ex allenatore di Bari, Virtus Lanciano e Ternana che si fa sempre più insistente. Le prossime ore potrebbero essere decisive per definire il futuro della panchina e rilanciare un Livorno chiamato a invertire la rotta quanto prima.