Inter, Thuram ha pienamente recuperato: il francese si è allenato ancora in gruppo

© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 21:23Serie A
Alessio Del Lungo

Proseguono i progressi di Marcus Thuram. Dopo che ieri Cristian Chivu ha spiegato che non lo avrebbe messo contro l'Hellas Verona "neanche se fosse venuto giù il cielo", l'attaccante francese ha svolto in gruppo l'allenamento di oggi e si candida per tornare in campo in occasione del match di mercoledì in Champions League, che l'Inter giocherà contro il Kairat Almaty.

La vittoria del Bentegodi è forse la prima gara in cui i nerazzurri ottengono i 3 punti senza convincere pienamente. Un segnale positivo, ma anche l'evidente necessità di ritrovare l'ex Borussia Moenchengladbach, che con i suoi strappi, le sue progressioni e le sue giocate non è possibile sostituire. Esposito e Bonny non lo hanno fatto rimpiangere più di tanto, ma è chiaro che, ora come ora, l'apporto di Thuram è evidentemente diverso.

Il suo rientro in campo sarà graduale, ma è quasi certo che l'obiettivo da parte dell'allenatore rumeno e del suo staff è quello di metterlo in campo da titolare contro la Lazio domenica prossima. L'Inter vuole continuare a inseguire il primo posto e per farlo deve battere i biancocelesti, arrivando così nel migliore dei modi al derby contro il Milan, in programma al rientro dopo la sosta.

