Mantova, fatta per Fiori al Frosinone: si trasferirà in prestito con diritto di riscatto
Il Mantova resta attivo anche sul mercato in uscita. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, siamo in dirottar d’arrivo per la cessione di Antonio Fiori al Frosinone. Il 22enne esterno sinistro si trasferisce in Ciociaria in prestito con diritto di riscatto. Per il calciatore in questa stagione 10 presenze e due gol.
La cessione di Fiori in casa Mantova arriva dopo altre operazioni in uscita: nel dettaglio quelle di Galuppini (Ascoli), Botti (rescissione), Majer (Ternana) e Pittino, rientrato al Genoa e poi nuovamente ceduto in prestito in Serie C alla Dolomiti Bellunesi,
